Рассчитать эквивалентные массы веществ HNO3, Mg (OH)2, Na2SiO3

Гость: Гость:

HNO3 - это кислота, значит экв. масса вычисляется по формуле M eq. = M/n, где М - это молярная масса данной кислоты, n - основность кислоты (т. е. количество атомов водорода в ней) M eq. = 69(г/моль) /1 = 69 г/моль Mg(OH)2 - это основание, вместо основности в формулу подставляем кислотность (количество гидроксильных групп ОН) M eq. = 58(г/моль)/2 = 29 г/моль Na2SiO3 - это соль, формула вычисления массы эквивалента принимает следующий вид M eq. = M/(n*B) , где M - молярная масса соли, n - количество атомов металла, В - валентность металла (почти всегда совпадает со степенью окисления) M eq. = 128(г/моль)/(2*1) = 64 г/моль Ну вроде объяснил, если не сложно поставь лучший ответ=)