Задачи засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой и помидоры в банках по 2 килограмма в каждой число банок с огурцами и помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили

Математика

Задачи засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой и помидоры в банках по 2 килограмма в каждой число банок с огурцами и помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили

Автор: Гость