Трактор массой 6т имеет площадь обеих гусениц 2 м в квадрате. Найдите давление трактира на почву.

Физика
Трактор массой 6т имеет площадь обеих гусениц 2 м в квадрате. Найдите давление трактира на почву.
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