Длина 650 к масштабу 1:10000000

Математика
Длина 650 к масштабу 1:10000000
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
650 ----- 100 6 полных отрезков и половина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 предложения обособленные члены предложения
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста выберите правильные ответы
Ответить
Русский язык
Что такое фантасмагория?
Ответить
Русский язык
4 предложения с орфограмой жи ши
Ответить
Алгебра
Помогите 8класс , очень надо
Ответить