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Длина 650 к масштабу 1:10000000
Математика
Длина 650 к масштабу 1:10000000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
650 ----- 100 6 полных отрезков и половина
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