Мое любимое занятие изложение

Гость: Гость:

У каждого человека времяпрепровождение делится на две части. Первой может быть учеба или работа, вторая часть – личное время. Лучше всего проводить свободное время с пользой. Моим любимым занятием является игра на флейте. Звук флейты очень нежный и трогательный, он, словно пение птиц. Мне нравится в моем инструменте то, что я сама регулирую поток воздуха и именно от того, как я дуну, зависит звучание инструмента. Я хожу в музыкальную школу уже седьмой год, в этом году я окончу ее. Мне нравится исполнять произведения на своем музыкальном инструменте, почти все свободное время я играю на нем. В музыкальной школе я занимаюсь в духовом оркестре, мы играем разные вальсы, марши, польки. В этом году я научилась играть на фортепьяно. С помощ褜褞 褝褌芯谐芯 懈薪褋褌褉褍屑械薪褌邪 屑芯卸薪芯 褌邪泻卸械 锌械褉械写邪褌褜 褋胁芯懈 褔褍胁褋褌胁邪. 袧邪 薪械屑 屑薪械 薪褉邪胁懈褌褋褟 懈褋锌芯谢薪褟褌褜 屑械谢芯写懈懈 懈蟹 褎懈谢褜屑芯胁. 协褌懈屑 谢械褌芯屑, 褟 锌芯褋械褌懈谢邪 屑褍蟹褘泻邪谢褜薪褘泄 褎械褋褌懈胁邪谢褜, 褌邪屑 褟 褍胁懈写械谢邪 屑薪芯谐芯 屑褍蟹褘泻邪谢褜薪褘褏 谐褉褍锌锌, 懈褋锌芯谢薪懈褌械谢懈 泻芯褌芯褉褘褏 懈谐褉邪褞褌 薪邪 谐懈褌邪褉械. 孝械锌械褉褜 褟 锌谢邪薪懈褉褍褞 薪邪褍褔懈褌褜褋褟 懈褋锌芯谢薪褟褌褜 屑褍蟹褘泻邪谢褜薪褘械 锌褉芯懈蟹胁械写械薪懈褟 懈 薪邪 谐懈褌邪褉械 褌芯卸械. 袙 芯斜褖械屑, 褟 芯褔械薪褜 谢褞斜谢褞 屑褍蟹褘泻褍, 屑薪械 薪褉邪胁懈褌褋褟 薪械 褌芯谢褜泻芯 械械 褋谢褍褕邪褌褜, 薪芯 懈 懈褋锌芯谢薪褟褌褜 械械 褋邪屑芯褋褌芯褟褌械谢褜薪芯. 孝械锌械褉褜 屑褍蟹褘泻邪 褋褌邪谢邪 褔邪褋褌懈褔泻芯泄 屑械薪褟. 聽 聽 聽 聽校 胁褋械褏 写芯谢卸薪芯 斜褘褌褜 谢褞斜懈屑芯械 写械谢芯, 泻芯褌芯褉褘屑 械屑褍 锌褉懈褟褌薪芯 蟹邪薪懈屑邪褌褜褋褟, 泻芯褌芯褉芯械 锌褉懈薪芯褋懈褌 械屑褍 褉邪写芯褋褌褜. 携 薪邪褕谢邪 褋胁芯械 谢褞斜懈屑芯械 蟹邪薪褟褌懈械, 懈 胁褘 械谐芯 褌芯卸械 芯斜褟蟹邪褌械谢褜薪芯 薪邪泄写械褌械.