Помогите сделать,пожалуйста,а то я сам совсем не успеваю.

Алгебра
Помогите сделать,пожалуйста,а то я сам совсем не успеваю.
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