Почва русской равнины

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Распределение почв и растительности на Русской равнине обнаруживает зональность. В свою очередь зональность почв и растительности имеет провинциальный характер с запада на восток. Мощность черноземов западных областей значительно больше, а содержание гумуса несколько меньше, чем у черноземных почв восточных областей тех же зон.Смешанные леса на западе Русской равнины, включающие многих представителей европейской флоры, резко сокращают свою площадь на востоке, а в их составе представители европейской флоры или совершенно исчезают, или их становится меньше, но появляются сибирские виды.На внутризональное распространение почв и растительности оказывают влияние особенности исторического развития разных местностей, а также механический и химический состав материнских пород и рельеф, перераспределяющий тепло и влагу. Рельеф нередко нарушает зональные рубежи.Время образования современного почвенно-растительного покрова Русской равнины различно. Возраст почв арктических тундр голоценовый, таежных лесов и залегающих под ними подзолистых почв - среднечетвертичный. Формирование лесной, степной растительности и черноземных почв также относится к середине четвертичного периода.В тундровой зоне преобладают тундрово-глеевые почвы, оледенение протекает без значительного торфонакопления. В лесной зоне под хвойными типичны подзолистые почвы. На севере преобладают подзолисто-глеевые почвы. На болотах Русской равнины развиты торфяно-болотные (на верховых) и торфяно-перегнойно-болотные почвы (на переходных и низинных).На юге подзоны тайги, где усиливается травяно-кустарниковая растительность и древесные породы, и в подзоне смешанных лесов основным типом почв являются дерново-подзолистые. В лесостепях под широколиственными лесами распространены серые лесные почвы.В лесостепях и степях под травянистой растительностью основным типом почв является черноземный. Выщелоченные, оподзоленные, мало-гумусные мощные черноземы распространены на западе, где больше выпадает осадков. Черноземы типичные, среднегумусные и тучные преобладают в средней части провинции, к востоку мощность черноземов уменьшается.На юге лесостепей и особенно в степях более широко распространены обыкновенные черноземы (средние и малогумусные). Южные черноземы свойственны подзоне сухих степей. Для полупустынь и пустынь Восточно-Европейской провинции характерны светлокаштановые почвы.Земли нечерноземной части в большей мере испытали негативное воздействие ускоренного, экологически не подготовленного процесса индустриализации и урбанизации региона. В результате за послевоенный период из сельскохозяйственного оборота выбыли более 14 млн га земельных угодий, в том числе 7 млн га пашни, оказавшиеся по существу заброшенными. Например, в Московской области доля эродированных сельскохозяйственных угодий достигает 15% от их общей площади, в Калужской области - почти 13%. Длительное применение минеральных удобрений привело к росту кислотности наиболее распространенных в Нечерноземье дерново-подзолистых почв. Миллионные вложения в мелиорацию не дают ощутимых результатов, а в ряде мест (например, в Мещере) мелиорация привела к нарушению водного режима почв, быстрой минерализации торфа, уменьшению почвенного плодородия. Понижение грунтовых вод в результате мелиорации отрицательно сказалось на состоянии лесов, прилегающих к осушенным территориям. На осушенных территориях снизилась урожайность зерновых и картофеля. Наряду с заметным (в 4 раза) сокращением площадей, занятых под культуру льна-долгунца, и урожайности этой культуры, имели место серьезные нарушения экологических требований в льноводстве. В черноземной части Русской равнины интенсификация сельскохозяйственного производства и других видов хозяйственной деятельности привели к разрушению почвенного покрова, распространившемуся почти на 80% её площади, что можно рассматривать как национальное бедствие. Эксплуатация черноземов без достаточных компенсирующих мероприятий привела к уменьшению содержания гумуса на треть. Ситуация усугубляется ещё и тем, что территория в ряде областей черноземной зоны в значительной степени изрезана балками и оврагами, почвы подвергаются водной и ветровой эрозии. Так, в Белгородской области эрозионным процессам подвержено более 70% сельскохозяйственных угодий.В тундрах, лесотундрах, полупустынях и пустынях основные причины изменения растительного покрова кроются в перевыпасе скота, ведущего к смене ценных кормовых растений плохо поедаемыми и сорными, а также в механическом повреждении растительного покрова транспортными средствами, при добыче полезных ископаемых и строительстве. Для восстановления же, например, лишайниковых тундровых пастбищ требуется не менее 20-25 лет.См. также: Природные ресурсы Русской равнины