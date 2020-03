Дана квадратная матрица целых чисел. Определить модуль произведения отрицательн??х чисел, которые находятся в нижней треугольной области матрицы: под главной и под побочной диагоналями.

Гость: Гость:

В C++: #include <iostream> #include <ctime> #include <iomanip> int main() { using namespace std; //размерность матрицы const int N = 5; int matrix[N][N]; srand(time(0)); int i, j; //как-нибудь заполняем матрицу for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < N; j++) matrix[i][j] = rand() % (N * N + 1) - (N * N / 2); //вывод исходной матрицы на экран for (i = 0; i < N; i++) { for (j = 0; j < N; j++) cout << setw(4) << matrix[i][j]; cout << endl; } //проверка, есть ли вообще числа, чтобы умножать int p = 0; for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < N; j++) if (i > j && i > N - j - 1 && matrix[i][j] < 0) { p = 1; break; } //подсчёт требуемого произведения for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < N; j++) if (i > j && i > N - j - 1 && matrix[i][j] < 0) p = p * matrix[i][j]; //нахождение модуля произведения if (p < 0) p = -p; //вывод этого значения на экран cout << "Multiplication: " << p << endl; return 0; }