Проспрягать по два глагола 1сприж. и 2 сприж.
Русский язык
Проспрягать по два глагола 1сприж. и 2 сприж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду,ты идёшь,он идёт,мы идём,вы идёте,они идут.Я пишу,ты пишешь,он пишет,мы пишем,вы пишите,они пишут.Это глаголы 1 спряжения. Я спешу,ты спешишь,он спешит,ты спешим,вы спешите,они спешат.Я сплю,ты спишь,он спит,мы спим,вы спите,они спят. Это глаголы 2 спряжения.
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