Пепеводите пожалуйста на русском Did Jack play the violin at school?
Английский язык
Пепеводите пожалуйста на русском Did Jack play the violin at school?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, Джек играет на скрипке в школе?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши текст ,вставляя недостающие буквы . в ..хотничьих хозяйств для зубр..в , зай??..в, л..сей , олен..й оставляют в лес.. кусочки соли . в д...
Алгебра
Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно
Русский язык
Представь, что твой однаклассник (однаклассница) стал победителем школьной олимп??ады (спортивного турнира).Напиши заметку об этом событии для школ...
Математика