Пепеводите пожалуйста на русском Did Jack play the violin at school?

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Пепеводите пожалуйста на русском Did Jack play the violin at school?
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Гость:
Возможно, Джек играет на скрипке в школе?
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