Представь, что твой однаклассник (однаклассница) стал победителем школьной олимп??ады (спортивного турнира).Напиши заметку об этом событии для школьной стенгазеты.Написать желательно побольше....
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Представь, что твой однаклассник (однаклассница) стал победителем школьной олимп??ады (спортивного турнира).Напиши заметку об этом событии для школьной стенгазеты.Написать желательно побольше....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так в школьной олимпиаде победил ( тот то тот то) и мы всей школой хотим чтобы на него все ровнялись по учёбе. Мы его поздравляем и желаем не теряться, а продолжать учиться хорошо.
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