а)решите задачу на фабричное производство пары перчаток расходуют 100 грамм шерсти.Сколько перчаток получится из 100 кг шерсти? б) решите задачу на консервной фабрике из 100 кг винограда получают 65 литров сока.Сколько получат...
Математика
а)решите задачу на фабричное производство пары перчаток расходуют 100 грамм шерсти.Сколько перчаток получится из 100 кг шерсти? б) решите задачу на консервной фабрике из 100 кг винограда получают 65 литров сока.Сколько получат из тонны винограда? в) за полчаса электронасос качает 300 литров воды.За какое время насос накачает 1000 литров воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 100гр --- 1пара, 100кг или 100 000гр --- Хпар; Х=1*100 000:100=1000пар( из 100кг шерсти) б) 100кг --- 65л, 1т или 1 000кг --- Хл; Х=65*1 000:100=650л( сока из тонны винограда) в) 0,5ч --- 300л, Хч --- 1000л; Х=0,5*1000:300=5/3 часа = 1 2/3 часа=1час 40мин( накачает насос 1000л).
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