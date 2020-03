Докажите,что сумма любых n последовательных членов арифметической прогрессии равна полусумме крайних членов,умноженной на их количество

Гость: Гость:

Sn = a1 + a2 + ... + an = (a1 + an) + (a2 + a_n-1) + (a3 + a_n-3) + ... Рассмотрим пары a1, an: a1 + an = a1 + a1 + d(n-1) = 2a1 + d(n-1) a2, a_n-1: a2 + a_n-1 = a1 + d + a1 + d(n-2) = 2a1 + d(n-1) a3, a_n-2: a3 + a_n-2 = a1+ 2d + a1 + d(n-3) = 2a1 + d(n-1) ... Итого n/2 пар. Сумма всех пар равна одному и тому же выражению 2a1 + d(n-1). Тогда Sn = (2a1 + d(n-1)) * n/2 = (a1 + a1 + d(n-1)) * n/2 = (a1 + an) * n/2 чтд