Положение полушариях Земли в Северной Америке.
География
Положение полушариях Земли в Северной Америке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная Америка располагается кажется в северном и южном полушария, точность в двух полушария.
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