Представте обыкновенные дроби в виде конечных десятичных двумя способами: А) -1/4 Б)4/25 В)-3/20 Г)-11/50 Д)8/125
Математика
Представте обыкновенные дроби в виде конечных десятичных двумя способами: А) -1/4 Б)4/25 В)-3/20 Г)-11/50 Д)8/125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/4=-0.25 4/25=0.16 -3/20=-0.15 -11/50=-0.22 8/125=0.064
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