Помогите решить задачу!! Мама оставила дочке конфет на три дня. В первый день дочка с ела половину всех конфет и еще 1. Во второй день - половину остатка и еще 2. В третий день - половину нового остатка и еще 3 конфеты. Скольк...
Математика
Помогите решить задачу!! Мама оставила дочке конфет на три дня. В первый день дочка с ела половину всех конфет и еще 1. Во второй день - половину остатка и еще 2. В третий день - половину нового остатка и еще 3 конфеты. Сколько конфет оставила девочке мама? Пожалуйста с о бяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оставили Х тогда в первый день съела 1/2х+1 осталось х-(1/2х+1)=1/2х-1 во второй съела (1/2х-1)/2+2=1/4х-1/2+2=1/4х+3/2 осталось (1/2х-1)-(1/4х+3/2)=1/2х-1-1/4х-3/2=1/4х-5/2 в третий день (1/4х-5/2)2+3=1/8х-5/4+3=1/8х+7/4 и это должно равняться остатку второго дня 1/4х-5/2=1/8х+7/4 1/4х-1/8х=7/4+5/2 1/8х=17/4 х=(17/4)*8=34 шт всего 34 проверка в первый день 34/2+1=17+1=18 34-18=16 во второй 16/2+2=8+2=10 16-10=6 в третий 6/2+3=3+3=6 6-6=0 сошлось
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