Помогите решить задачу!! Мама оставила дочке конфет на три дня. В первый день дочка с ела половину всех конфет и еще 1. Во второй день - половину остатка и еще 2. В третий день - половину нового остатка и еще 3 конфеты. Скольк...

Математика

Помогите решить задачу!! Мама оставила дочке конфет на три дня. В первый день дочка с ела половину всех конфет и еще 1. Во второй день - половину остатка и еще 2. В третий день - половину нового остатка и еще 3 конфеты. Сколько конфет оставила девочке мама? Пожалуйста с о бяснением

Автор: Гость