Даю 20 баллов помогите пожаааалустаа с N3-4это очень срочно пожааалуста :(
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Даю 20 баллов помогите пожаааалустаа с N3-4это очень срочно пожааалуста :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 3. 1)were 2)wouldn't 3)were 4)didn't 5)would 6)would 7)was 8)weren't 9)could 10)wouldn't номер 4 1)had 2)would walk 3)wouldn't be 4)played 5)learnt 6)would play 7)didn't like 8)would tell 9)found 10)had 11)would ask (я не уверена,но вроде так)
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