Сообщение об Иреке Зарипове (краткое сообщение) 80 баллов

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Ирек Зарипов родился 27 марта 1983 годав Стерлитамаке[2]. Родители — Айрат Габдулхаматович и Василя Мустафиновна Зариповы, работавшие на кирпичном заводе[3][4]. В школе Ирек увлекался лыжами и баскетболом, играл в футбол, занимался боксом и борьбой[5]. В 2000 году в 17-летнем возрасте попал в серьёзную аварию: управляя мотоциклом, врезался в 9-тонный «МАЗ»; попал в больницу, где ему ампутировали обе ноги. После этого два года практически не двигался, а потом стал восстанавливать физическую форму. Несмотря на инвалидность, окончил профессиональный лицей и Башкирский экономико-юридический колледж[4][5]. Приступил к занятиям спортом в СК «Идель» (первый тренер — Ф. Н. Габдуллин)[2]. Ирек пробовал себя в разных видах спорта: в лёгкой и тяжёлой атлетике,плавании, настольном теннисе. В 2004 году его включили в сборную Республики Башкортостан по лёгкой атлетике; на чемпионате России он познакомился со старшим тренером по лыжным гонкам ибиатлону Ириной Громовой, которая предложила ему обратиться к известному в Башкортостане тренеру Амиру Гумерову. Гумеров стал готовить Ирека к участию в соревнованиях по лыжным гонкам[5]. С 2005 года Ирек Зарипов выступает за Школу высшего спортивного мастерства Республики Башкортостан (тренер — А. А. Гумеров). В том же году он был включён в сборную паралимпийской команды России[2]. В следующем году участвовал в Зимних Паралимпийских играх 2006 года в Турине, где в биатлоне на дистанции 7,5 км занял 4-е место[4][5]. Подлинный триумф ожидал Ирека Зарипова на Зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он получил 4 золотые медали: по биатлону на дистанциях 2,4 км (гонка преследования) и 12,5 км и в лыжных гонках на дистанциях 15 км и 10 км; в лыжных же гонках на дистанции 1 км он получил серебряную медаль[5]. Ирек Зарипов представлял Стерлитамакна третьем Всемирном курултае башкир в июне 2010 года[6]. Окончил Стерлитамакский институт физической культуры (филиал Уральского государственного университета физической культуры)[7]. На Зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи Ирек Зарипов завоевал серебряную медаль в лыжных гонках на дистанции 15 км[8][9]. В ходе прошедших 8 сентября 2013 годавыборов депутатов V созываГосударственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан был избран депутатом Госсобрания по единому республиканскому избирательному округу (представлял Всероссийскую политическую партию «Единая Россия»). В июле 2014 года назначен заместителем председателя комитета Госсобрания — Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике на постоянной профессиональной основе[7].