Реши ур-е а) 4(3-2x) +24=2(3+2x) б) 0.2(5y-2)=0.3(2y-1) в)5(x+1.2)=12.5x
Алгебра
Реши ур-е а) 4(3-2x) +24=2(3+2x) б) 0.2(5y-2)=0.3(2y-1) в)5(x+1.2)=12.5x
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