Потчеркнуть словосчитание с глаголом в неопределённой форме .

Русский язык
Потчеркнуть словосчитание с глаголом в неопределённой форме .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы неопределенной формы отвечают на вопросы что делать, что сделать. Например: прибежать, смотреть, услышать, уйти. На конце обязательно должно быть ть или ти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите систему неравенств Фигурная скобка впереди 3х>24 x+5>6
Ответить
Математика
Помогите, в скриншоте задание
Ответить
Русский язык
Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени. обог??щать, прийти, смеяться, слышать, отцвести. приобрести. нести.
Ответить
Математика
Помогите!Пожалуйста!Чему равно значение выражения 4(5х-3у)-6(3х-у) , если 3х-у=2.1
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ УПРОСТИТЬ, ДАЮ ПОСЛЕДНИЕ 28 БАЛЛОВ!!!Пожалуйста ,помогите <3
Ответить