Потчеркнуть словосчитание с глаголом в неопределённой форме .
Русский язык
Потчеркнуть словосчитание с глаголом в неопределённой форме .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы неопределенной формы отвечают на вопросы что делать, что сделать. Например: прибежать, смотреть, услышать, уйти. На конце обязательно должно быть ть или ти
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