Помогите, в скриншоте задание
Математика
Помогите, в скриншоте задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
906 × 40 = 36240 7150 × 308 = 2202200
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