Построй в одной координатной плоскости графики зависимостей между переменными у и х: у=1\2х, у=1\2х+2 , у=1\2х-3. придумай еще одну формулу зависимости между переменными y и x так,чтобы ее график был параллелен графику зависимости

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ Построил несколько графиков, только вместо -3 сделал -2. Уравнение прямой У = кХ+b Коэффициент к - наклон прямой ( 1 клетка вверх и 2 клетки направо) Сдвиг b - это точка пересечения с осью У при Х=0. Придумал уравнение У = 1/2*Х+5