Решите уравнения пожалуйста)) б)2*(4-1,9x)=0,1*(-2x+8) в)-4,8x+8=1,6x-11,2 г)2*(0,6x-3)=3*(-0,1x+3)
Алгебра
Решите уравнения пожалуйста)) б)2*(4-1,9x)=0,1*(-2x+8) в)-4,8x+8=1,6x-11,2 г)2*(0,6x-3)=3*(-0,1x+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 2*(4-1.9x)=0.1*(-2x+8) 8-3.8x=-0.2x+0.8 0.2x-3.8x=-8+0.8 -3.6x=-7.2 x=2 в)-4.8x+8=1.6x-11.2 -4.8x-1.6x=-8-11.2 -6.4x=-19.2 x=3 г) 2*(0.6x-3)=3*(-0.1x+3) 1.2x-6=-0.3x+9 1.2x+0.3x=9+6 1.5x=15 x=10
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