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Однокоренные прилагательные к слову СВЕЖИЙ чай.
Русский язык
Однокоренные прилагательные к слову СВЕЖИЙ чай.
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Гость:
Свежеиспеченный, свежеприготовленный, свежеприбывший.
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