Какие герои положительные и отрицательные в сказки снежной королеве
Литература
Какие герои положительные и отрицательные в сказки снежной королеве
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Положительные герои: Кай Герда Бабушка Маленькая Разбойница Лапландка Финка-ведунья Отрицательные персонажи: Тролль Ученики тролля Кай (после того как был заражён осколком зеркала) Чародейка (пыталась задержать Герду) Снежная королева Приведены только основные персонажи.
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