Какие герои положительные и отрицательные в сказки снежной королеве

Гость: Гость:

Положительные герои: Кай Герда Бабушка Маленькая Разбойница Лапландка Финка-ведунья Отрицательные персонажи: Тролль Ученики тролля Кай (после того как был заражён осколком зеркала) Чародейка (пыталась задержать Герду) Снежная королева Приведены только основные персонажи.