Чему равно давление котороеоказывает нефтьна дно цистерны если высота столлба нефти равна 80 см?плостность нефти 800 кг\м3
Физика
Чему равно давление котороеоказывает нефтьна дно цистерны если высота столлба нефти равна 80 см?плостность нефти 800 кг\м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=80*10^-2 p(ро плотность ) =800 Найти Р-? Решение р=р(ро плотность )*g*h=800*10*80-10^-2=6400 Па
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