Чему равно давление котороеоказывает нефтьна дно цистерны если высота столлба нефти равна 80 см?плостность нефти 800 кг\м3

Физика
Чему равно давление котороеоказывает нефтьна дно цистерны если высота столлба нефти равна 80 см?плостность нефти 800 кг\м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=80*10^-2  p(ро плотность ) =800  Найти Р-? Решение р=р(ро плотность )*g*h=800*10*80-10^-2=6400 Па 
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