Сходство и отличие понятий государство и правовое государство

Обществознание
Сходство и отличие понятий государство и правовое государство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства: В государстве, как в обычном, так и в правовом, присутствует власть, законы. Различия: В правовом государстве власть и граждане имеют права и обязанности, а в обычном - не факт
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