Поставьте вопросы "Do and Does" и ответьте на них: I like an apple. You run very fast. He reads many books. She lives in London. We wanch TV. They write letters to their friends. My sister works at school. Очень нужно!...
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Поставьте вопросы "Do and Does" и ответьте на них: I like an apple. You run very fast. He reads many books. She lives in London. We wanch TV. They write letters to their friends. My sister works at school. Очень нужно!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you like an apple? Do you run very fast? Does he read many books?Does she live in London? Does he watch TV? Do they write letters to their friends?Does my sister work at school?
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