Определите, положительным или отрицательным является число -x/y, если: а) x←0;y←0; б) x???0;y←0; в) x←0; y→0; г) x→0; y→0. Заранее спасибо

Математика

Определите, положительным или отрицательным является число -x/y, если: а) x←0;y←0; б) x???0;y←0; в) x←0; y→0; г) x→0; y→0. Заранее спасибо

Автор: Гость