Определите, положительным или отрицательным является число -x/y, если: а) x←0;y←0; б) x???0;y←0; в) x←0; y→0; г) x→0; y→0. Заранее спасибо

Математика
Определите, положительным или отрицательным является число -x/y, если: а) x←0;y←0; б) x???0;y←0; в) x←0; y→0; г) x→0; y→0. Заранее спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)отриц б)х-полож.; у-отриц в)х-отриц.; у-полож г)полож
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