ПОМОГИТЕ СРОЧНО расчитайте объём воздушного шара наполненный гелием на котором вы будете путешествовать с вашим другом. m1=55кг , m2=90кг
Физика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО расчитайте объём воздушного шара наполненный гелием на котором вы будете путешествовать с вашим другом. m1=55кг , m2=90кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие взлета Fa = сила тяжести 1 друга + сила тяжести 2 друга + сила тяжести гелия внутри шара пренебрегаем силой тяжести, действующей на оболочку шара. получаем p(в) g V = m1 g + m2 g + p(г) V g, V g (p(в) - p(г)) = g (m1 + m2), V = (m1 + m2) / (p(в) - p(г)), V = 145 / (1,29 - 0,178), V = 130, 395 м^3
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