ПОМОГИТЕ СРОЧНО расчитайте объём воздушного шара наполненный гелием на котором вы будете путешествовать с вашим другом. m1=55кг , m2=90кг

Физика

ПОМОГИТЕ СРОЧНО расчитайте объём воздушного шара наполненный гелием на котором вы будете путешествовать с вашим другом. m1=55кг , m2=90кг

Автор: Гость