Помогите решить пожалуйста))) Из цыфр 1 ,2,3,4,5 составлено все возможные числа без повторения цыфр. Сколько среди них чисел,которые не начинаются с цыфр 543?
Алгебра
Помогите решить пожалуйста))) Из цыфр 1 ,2,3,4,5 составлено все возможные числа без повторения цыфр. Сколько среди них чисел,которые не начинаются с цыфр 543?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всех комбинации начинаются с 543 - 2 не начинаются с 543 -
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