Помогите решить пожалуйста))) Из цыфр 1 ,2,3,4,5 составлено все возможные числа без повторения цыфр. Сколько среди них чисел,которые не начинаются с цыфр 543?

Алгебра

Помогите решить пожалуйста))) Из цыфр 1 ,2,3,4,5 составлено все возможные числа без повторения цыфр. Сколько среди них чисел,которые не начинаются с цыфр 543?

Автор: Гость