Сочинение о сорианованиех
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Сочинение о сорианованиех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю соревноваться с друзьями. Поэтому я решил соревноваться с моим другом Сашей кто быстрее добежит из школы до дома. Я был уверен что я выиграю, поэтому я бежал не торопясь, ведь Саша бегает очень медленно. Вот я увидел нужный мне дом. До дома оставалось лишь десять метров, но я очень устал. Я остановился отдохнуть. Вдруг, к дому подбегает Саша, и пересекает финишную черту. Саша победил. Так я понял, что не нужно сдаваться, а бежать до последнего!
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