Какой объем O2 расходуется если сгорела 64 грин CH4

Гость: Гость:

64 г Х л CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2On = 1 моль n = 2 мольMr = 16 г/моль Vm = 22,4 л/мольm = 16 г V = 44,8 л64 г СН4 - Х л О216 г СН4 - 44,8 л О2V(O2) = 64 * 44,8 / 16 = 179,2 л