Какой объем O2 расходуется если сгорела 64 грин CH4

Химия
Какой объем O2 расходуется если сгорела 64 грин CH4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    64 г                   Х л   CH4        +        2O2       =      CO2      +    2H2On = 1 моль           n = 2 мольMr = 16 г/моль    Vm = 22,4 л/мольm = 16 г               V = 44,8 л64 г СН4    -    Х л О216 г СН4   -     44,8 л О2V(O2) = 64 * 44,8 / 16 = 179,2 л

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)) СРОЧНО! Задание 1 Осадок выпадает при пропускании углекис??ого газа через раствор: Выберите несколько из 4 вариантов от...
Ответить
Математика
Помогите оченььь прошууууууу
Ответить
Українська мова
Будь ласка допоможіть з контрольним переказом початок такий:<br /> "Чому мені так не щастить у дружбі таке запитання можна почути від підлі...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста надо срочно
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову посолить? 2 класс
Ответить