ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)) СРОЧНО! Задание 1 Осадок выпадает при пропускании углекис??ого газа через раствор: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) гидроксида бария 2) гидроксида натрия 3) карбоната натрия 4) известков...

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)) СРОЧНО! Задание 1 Осадок выпадает при пропускании углекис??ого газа через раствор: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) гидроксида бария 2) гидроксида натрия 3) карбоната натрия 4) известковой воды Задание 2 Охарактеризуйте свойства угольной кислоты: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) диссоциирует в водных растворах в две стадии 2) образует средние и кислые соли 3) является двухосновной кислотой 4) является сильным электролитом в водных растворах Задание 3 Укажите число веществ, которое образуется при разложении (NH4)2CO3. Запишите число:________ Задание 4 Временная жёсткость обусловлена наличием в воде: Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) хлорида магния 2) гидрокарбонатов кальция и магния 3) хлорида кальция 4) сульфата магния Задание 5 Гидрокарбонат кальция вступает в реакции: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) с соляной кислотой 2) с угольной кислотой 3) с азотной кислотой 4) термического разложения Задание 6 Укажите формулу соли, которая применяется в хлебопечении и пищевой промышленности: Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) K2CO3 2) Na2CO3 3) CaCO3 4) NaHCO3 Задание 7 В результате кипячения водного раствора гидрокарбонатат кальция в осадок выпадает: Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) оксид кальция 2) карбонат кальция 3) гидроксид кальция 4) карбид кальция Задание 8 Сколько (т) известняка нужно прокалить, чтобы получить 5,6 т негашёной извести? Запишите число:________ Задание 9 Оцените суждения: Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 1. временную жёсткость удаляют кипячением 2. карбонат кальция практически нерастворим в воде 3. кальцинированная сода - это гидрокарбонат кальция 4. угольная кислота является одноосновной Задание 10 Какой объём (л) углекислого газа (н.у.) образуется при прокаливании 1250 г известняка, содержащего 20% примесей? Запишите число:________

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