Будь ласка допоможіть з контрольним переказом початок такий:lt;br /gt; "Чому мені так не щастить у дружбі таке запитання можна почути від підлітків насправді дружба це велике мистецтво якого потрібно вчитися"

Гость: Гость:

Такий? Кожен із нас має безліч друзів, проте справжніми з них є одиниці. Чому так відбувається? Бо справжня дружба проходить усі випробування і триває роками. Яким повинен бути справжній друг? На мою думку, cправжній друг – це той, кому ми безмежно довіряємо. Справжній друг – це той, хто завжди поруч, особливо у час, коли потрібна підтримка. Зі справжнім другом завжди можна порозумітися навіть тоді, коли ставлення до чогось зовсім різні. Справжні друзі завжди знайдуть шлях до примирення. Їм разом цікаво, вони мають спільні інтереси, захоплення, навіть риси характеру. Справжня дружба, на моє переконання, передбачає щирість і відвертість, вірність і чуйність, уміння співпереживати і допомогти, прагнення зрозуміти один одного. Щасливий той у кого є не просто друзі, а хто має справжнього друга.