Найдите значение выражения при заданнвх значеничх переменой. как изменится значение выражения емли значение переменноц увеличтвается?Сделай так чтобы заменив один знак действтя значение выраженич увеличивалось при уаеличении пе...
Математика
Найдите значение выражения при заданнвх значеничх переменой. как изменится значение выражения емли значение переменноц увеличтвается?Сделай так чтобы заменив один знак действтя значение выраженич увеличивалось при уаеличении переменной. 8030-35×m m=14,ma=22,m=25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M= 14 8030 - 35 * 14 = 8030 - 490 = 7540 m = 22 8030 - 35 * 22 = 8030 - 770 = 7260 m = 25 8030 - 35 *25 = 8030 - 875 = 7155 m= 14 8030 + 35 * 14 = 8030 + 490 = 8520 m= 22 8030 + 35 * 22 = 8030 + 770 = 8800 m = 25 8030 + 35 *25 = 8030 + 875 = 8905
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