Найдите значение выражения при заданнвх значеничх переменой. как изменится значение выражения емли значение переменноц увеличтвается?Сделай так чтобы заменив один знак действтя значение выраженич увеличивалось при уаеличении пе...

Математика
Найдите значение выражения при заданнвх значеничх переменой. как изменится значение выражения емли значение переменноц увеличтвается?Сделай так чтобы заменив один знак действтя значение выраженич увеличивалось при уаеличении переменной. 8030-35×m m=14,ma=22,m=25
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M= 14   8030 - 35 * 14 = 8030 - 490 = 7540 m = 22  8030 - 35 * 22 = 8030 - 770 = 7260 m = 25  8030 - 35 *25 = 8030 - 875 = 7155 m= 14   8030 + 35 * 14 = 8030 + 490 = 8520  m= 22   8030 + 35 * 22 = 8030 +  770 = 8800 m = 25  8030  + 35 *25 =  8030 + 875 = 8905
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 8см,пиримитор 24см.начерти такойже прямо угольник,разделено ??а 2 равных треугольника.Найди площадь каждого триугольника.
Ответить
Английский язык
Youre clothes is very dirty
Ответить
Информатика
Срочно! 718 кило-бат (КБ) это много, средне, мало?
Ответить
Математика
Докажи что 348 делится на 3 без остатка. запиши свои рассуждения.
Ответить
Математика
В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов ?? первый магазин привезли на 228 литров молока больше чемво вт...
Ответить