Докажи что 348 делится на 3 без остатка. запиши свои рассуждения.

Математика
Докажи что 348 делится на 3 без остатка. запиши свои рассуждения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим сумму цифр: 3+4+8=15. Сумма цифр делится на три без остатка, значит, и само число будет делиться на 3 нацело
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