В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов ?? первый магазин привезли на 228 л молока больше чем во второй сколько л молока привезли в каждый магазин.?

Математика

В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов ?? первый магазин привезли на 228 л молока больше чем во второй сколько л молока привезли в каждый магазин.?

Автор: Гость