В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов ?? первый магазин привезли на 228 л молока больше чем во второй сколько л молока привезли в каждый магазин.?
Математика
В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов ?? первый магазин привезли на 228 л молока больше чем во второй сколько л молока привезли в каждый магазин.?
Ответ(ы):
Гость:
18-12=6 бидонов больше в первом маг. 228:6=38л. в одном бидоне 18*38=684л первы маг. 12*38=456л. второй маг.
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