Пж помогите решите по действиям
Математика
Пж помогите решите по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 1/2 / 1,9 = 9,5 / 1,9 = 5 2) 5 - 4 1/5 = 4 5/5 - 4 1/5 = 4/5 3) 2,32 * 15/29 = 2 8/25 * 15/29 = 6/5 = 1 1/5 4) 1 1/5 + 4/5 = 1 5/5 = 2 5) 6 + 7 1/2 = 13 1/2 6) 13 1/2 / 15 = 27/2 / 15/1 = 27/2 * 1/15 = 3/10 7) 1 7/15 + 1/3 = 1 7/15 + 5/15 = 1 12/15 = 1 4/5 8) 1 4/5 * 5 = 9/5 * 5 = 9/1 = 9 9) 4/5 / 2 = 4/5 / 2/1 = 4/5 * 1/2 = 2/5 10) 3/10 / 9 = 3/10 / 9/1 = 3/10 * 1/9 = 1/30 11) 2/5 + 1/30 = 12/30 + 1/30 = 13/30 Ответ : 13/30
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