В корзину положили 8 груш, а яблок в три раза больше. Сколько всего положили? Не мог?? понять какие действия нужно делать?

Математика

В корзину положили 8 груш, а яблок в три раза больше. Сколько всего положили? Не мог?? понять какие действия нужно делать?

Автор: Гость