В корзину положили 8 груш, а яблок в три раза больше. Сколько всего положили? Не мог?? понять какие действия нужно делать?

Математика
В корзину положили 8 груш, а яблок в три раза больше. Сколько всего положили? Не мог?? понять какие действия нужно делать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3=24 яблока 8+24=32 фрукта всего
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