В уравнении 5x^2 + kx + m = 0 сумма корней равна -1,2, а произведение равно 0,2. Найдите k, m и корни уравнения

Алгебра
В уравнении 5x^2 + kx + m = 0 сумма корней равна -1,2, а произведение равно 0,2. Найдите k, m и корни уравнения
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Разделил на 5, для того чтобы было возможно применение теоремы Виета!
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