На какие вопросы отвечают прилагательные с указанными окончаниями ? приведите пр??меры таких прилагательных , укажите род , число падеж. ом -(ем ) ым ( им) ого-(его) ую - (юю) это окончания .

Русский язык
На какие вопросы отвечают прилагательные с указанными окончаниями ? приведите пр??меры таких прилагательных , укажите род , число падеж. ом -(ем ) ым ( им) ого-(его) ую - (юю) это окончания .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-ым(-им) -  творительный падеж, единственное число, мужской и средний род;  толстым мехом, синим полотенцем                   -ом(-ем) - предложный падеж,  единственное число, мужской и средний род; о русском поле, на свежем воздухе -ого(-его) - родительный падеж,   единственное число,  мужской и средний род; французского писателя, могучего богатыря -ую(-юю) - винительный падеж,  единственное число,  женский род; светлую полянку, синюю тетрадь -ие - именительный и винительный падежи, множественное число; горячие пирожки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Послушай рассказ учителя и ответь на вапросы
Ответить
Математика
Автобус едет 9 часа со скоростью 60 километров автомобиль проезжает это же расстоя??ие за 6 часов на сколько скорость автомобиля больше скорости ав...
Ответить
Русский язык
Гглагол пустить в форме повелительного наклонения во множественом числе?!
Ответить
Русский язык
Проспрягай глаголы: задержать, задерживать
Ответить
Математика
Поезд был в пути 3 часа и прошел 230 км.За первый час он прошёл 60 км,за второй -на 20 км ??ольше.Какое расстояние поезд прошел за третий час?
Ответить