На какие вопросы отвечают прилагательные с указанными окончаниями ? приведите пр??меры таких прилагательных , укажите род , число падеж. ом -(ем ) ым ( им) ого-(его) ую - (юю) это окончания .

Гость: Гость:

-ым(-им) - творительный падеж, единственное число, мужской и средний род; толстым мехом, синим полотенцем -ом(-ем) - предложный падеж, единственное число, мужской и средний род; о русском поле, на свежем воздухе -ого(-его) - родительный падеж, единственное число, мужской и средний род; французского писателя, могучего богатыря -ую(-юю) - винительный падеж, единственное число, женский род; светлую полянку, синюю тетрадь -ие - именительный и винительный падежи, множественное число; горячие пирожки