Помогите пожалуйстааааааа, если что там √1,2 * √1,4 деленое на √0,42
Математика
Помогите пожалуйстааааааа, если что там √1,2 * √1,4 деленое на √0,42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√1,4=2√0.35 √1,2=2√0.3 √0.42=4√0.02625 .............. ( 2√0.3*2√0.35)/(4√0.02625)=(√0.105) /(√0.02625)=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
На какие вопросы отвечают прилагательные с указанными окончаниями ? приведите пр??меры таких прилагательных , укажите род , число падеж. ом -(ем...
Информатика
Математика
Автобус едет 9 часа со скоростью 60 километров автомобиль проезжает это же расстоя??ие за 6 часов на сколько скорость автомобиля больше скорости ав...