Раскроц скобки -2,78-(7,2+3,22)
Математика
Раскроц скобки -2,78-(7,2+3,22)
Ответ(ы) на вопрос:
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-2,78-7,2-3,22=-13 когда раскрываешь скобки перед которыми минус все знаки в скобках меняются на противоположные
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