В разные времена в разные странах выборы в органы власти имели свои особенности. Подумайте какие правила надо соблюдать, чтобы они приводились справедливо
Обществознание
В разные времена в разные странах выборы в органы власти имели свои особенности. Подумайте какие правила надо соблюдать, чтобы они приводились справедливо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. учитывать мнение каждого. 2. внимательно следить за тем, чтобы реклама о депутатах была рациональной. 3. не издавать законы о обобщении мнения граждан.
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