Проект по теме "Выбор изделия"(8 класс)

Технология
Проект по теме "Выбор изделия"(8 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы выбрать изделие нужно что бы в нем: 1. Были материалы которые легче найти. 2. Было место, где использовать изделие. 3. При его изготавлении не пострадала природа... 4. И само изделие не должно быть опастно.
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