Длина прямоугольника 8см,пиримитор 24см.начерти такойже прямо угольник,разделено ??а 2 равных треугольника.Найди площадь каждого триугольника.

Математика
Длина прямоугольника 8см,пиримитор 24см.начерти такойже прямо угольник,разделено ??а 2 равных треугольника.Найди площадь каждого триугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:2-8=4см ширина прямоугольника 2) начерти прямоугольник АВСД со сторонами 8см и 4 см проведи диагональ АС, получишь 2 равных прямоугольных треугольника 3) S=1/2*ab S=1/2*8*4=16см2 или 8*4=32см2 площадь прямоугольника 32:2=16см2
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