Длина прямоугольника 8см,пиримитор 24см.начерти такойже прямо угольник,разделено ??а 2 равных треугольника.Найди площадь каждого триугольника.

Гость: Гость:

1)24:2-8=4см ширина прямоугольника 2) начерти прямоугольник АВСД со сторонами 8см и 4 см проведи диагональ АС, получишь 2 равных прямоугольных треугольника 3) S=1/2*ab S=1/2*8*4=16см2 или 8*4=32см2 площадь прямоугольника 32:2=16см2