45:5*3=16:2*5-7*4= ? помогите пожалуйсиа
Математика
45:5*3=16:2*5-7*4= ? помогите пожалуйсиа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:5*3=9*3=27;/// 16:2*5-7*4=8*5-29=40-28=12
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