Проверочное слово к слову посолить? 2 класс
Русский язык
Проверочное слово к слову посолить? 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посолить Приставка ПО Проверочное слово сОль
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