у глаголов прошедшего времени в безударном положении перед суффиксом л пишется т??же гласная, что и А) перед ть,ти в неопределённой форме Б) в окончании глагола в форме 3 лица множественного числа

Русский язык

у глаголов прошедшего времени в безударном положении перед суффиксом л пишется т??же гласная, что и А) перед ть,ти в неопределённой форме Б) в окончании глагола в форме 3 лица множественного числа

Автор: Гость