у глаголов прошедшего времени в безударном положении перед суффиксом л пишется т??же гласная, что и А) перед ть,ти в неопределённой форме Б) в окончании глагола в форме 3 лица множественного числа

Русский язык
у глаголов прошедшего времени в безударном положении перед суффиксом л пишется т??же гласная, что и А) перед ть,ти в неопределённой форме Б) в окончании глагола в форме 3 лица множественного числа
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Гость:
Ответ под буквой Б- я думаю
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